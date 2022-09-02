Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі УСБУ в області повідомили мешканці міста Володимира про підозру у розповсюдженні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, матеріалів, у яких міститься виправдовування й визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2, ч.1 ст. 161 КК України).