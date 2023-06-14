Фонд путінського олігарха Дерипаски зізнався у викраденні дітей з Бахмута

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Російський олігарх Олег Дерипаска причетний до депортації українських дітей з окупованих територій.

Це випливає із заяви Фонду “Вільна Справа”, який належить мільярдерові.

Олег Дерипаска теж викрадав українських дітей / фото REUTERS

Олег Дерипаска теж викрадав українських дітей / фото REUTERS

Зокрема фонд повідомляє, що “взяв шефство” над 350 українськими дітьми, яких вивезли зі “зруйнованого українськими бойовиками Артемівська”. Дітей відправили на “відпочинок” в окупований Крим, після чого хочуть розподілити “в сім’ї” на російській території.

При цьому “Фонд і особисто Олег Володимирович” подякували дитячому омбудсмену Росії Марію Львову-Бєлову за співпрацю у вивезенні дітей з Бахмута. Нагадаємо, Львова-Бєлова оголошена в міжнародний розшук ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі якраз за масові депортації та викрадення українських дітей.

“Окремим пунктом нашої гордості є те, що Фонд “Вільна справа” в цій ситуації не обмежився тільки порятунком дітей. Олег Володимирович [Дерипаска] дав свої коментарі і зазначив, що ми всі зробили значний внесок у звільнення Артемівська”, – йдеться в заяві фонду.

Депортація українських дітей російськими окупантами

За даними українського омбудсмена, до теперішнього моменту поіменно відомі 19,5 тисяч дітей, яких окупанти вивезли на російську територію. Однак в реальності їх число набагато більше. На територіях, які зараз окуповані, до війни проживало близько 700 тисяч дітей. Доля більшості з них зараз невідома.

Викрадених дітей окупанти намагаються “перевиховувати”, розповідаючи їм байки про” укрофашистів ” і всіляко намагаючись прищепити ненависть до України. Все це вказує, що Росія не збирається коли-небудь повертати вкрадених дітей. // УНІАН

 

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