Франція підпише з Україною таку ж безпекову угоду, як Британія – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа у цьому році має виробити такий порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не переможе у війні, а двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Путіна.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після свого спеціального звернення на Давоському економічному форумі в Швейцарії, передає кореспондент Укрінформу.

«Що є корисним та водночас є певним тиском на президента Путіна, так це всі двосторонні гарантії безпеки, які ми надаємо, плюс зусилля з допомоги, яких ми докладаємо, це те, що допоможе Україні», – сказав Макрон.

На думку французького лідера, між Україною та країнами – членами НАТО є сильна координація. «Ось чому ми запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку і не залежали б від вступу до НАТО. Прем’єр-міністр Сунак вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою ж угодою з Україною».

Під час своєї промови Макрон торкнувся викликів, які постали перед Європою загалом та Францією зокрема. На його думку, 2024 рік буде ключовим для європейців, які повинні відновити зусилля, незалежно від того, що станеться у Сполучених Штатах.

Європі необхідно зберегти єдність та не піддатися розколу, а також «спробувати виробити ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не може і не повинна перемогти в Україні, тому що на кону стоїть не лише Україна, а наші цінності, а також наша колективна безпека в Європі, на Кавказі, в усьому регіоні», наголосив Макрон.

Ще однією необхідністю для Європи цього року буде здатність знайти мирне рішення на Близькому Сході. «Ми бачимо це не тільки з точки зору безпеки, але й з точки зору перспективи світової торгівлі», – зазначив Макрон.

Нагадаємо, раніше президент Франції анонсував свій візит до України в лютому та намір підписати двосторонню безпекову угоду. Він також пообіцяв передати ЗСУ десятки далекобійних ракет SCALP.