Франція вже передала Україні обіцяні далекобійні ракети SCALP – посол

Україна вже отримала від Франції всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада обіцяла надати в рамках першої партії допомоги.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв’ю виданню LB.ua, повідомляє УНН.

“Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже у нас. Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе”, – заявив посол.

Зараз, за його словами, ведуться переговори з Францією щодо постачання далекобійних ракет, засобів протиповітряної оборони та запчастин.

Також він зазначив, що Франція з початку повномасштабної війни поставила умову в контексті постачань озброєння- це збереження повної тиші. За його словами, Париж дбає про безпеку логістики.

“Узагалі якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте – воно вже в Україні і вже працює на фронті”, – запевнив Омельченко.

За його словами, зараз у Парижі стали потроху надавати публічну інформацію щодо постачань озброєння Україні.

Також посол зазначив, що саме Франція була однією з перших держав, хто поставив Україні зброю натовських зразків.

“Коли тривала дискусія про надання нам важкої наступальної зброї, саме Макрон першим після перемовин з президентом Зеленським промовив слово «танки». Так Франція стала ініціатором і рушієм танкової коаліції”, – Омельченко.

11 липня президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Франція поставить Україні далекобійні ракети SCALP.