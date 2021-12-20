ФСБ Росії відправила на Донбас оперативні групи і спецназ – контррозвідка

Федеральна служба безпеки Росії управляє окупованими територіями Донбасу за допомогою так званих «міністерств державної безпеки», співробітників управління «В» (групи «Вимпєл») і оперативних груп ФСБ, які постійно перебувають у Донецьку та Луганську.

Про це телепроєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповіли в контррозвідці Служби безпеки України.

«У Луганську вказана група складається орієнтовно з 13 осіб, в Донецьку – близько 15. Їх очолюють кадрові співробітники центрального апарату Федеральної служби безпеки Російської Федерації і їхній особовий склад складається із кадрових оперативних співробітників ФСБ РФ. Як правило, це співробітники Воронезького, Ростовського і Краснодарського регіональних управлінь ФСБ. Ротації періодичні, два або чотири місяці – залежить від обставин», – стверджує представник контррозвідки СБУ.

У відомстві повідомили імена п’яти керівників цих груп, які час від часу бувають на Донбасі. Олександр Шингирьов (позивний «Арбат»), Олексій Корнєв (позивний «Айсберг»), Костянтин Максимов (позивний «Карел»), Станіслав Полянцев (позивний «Бродяга»), Андрій Курилкін (позивний «Дипломат»). Вони відповідають за декілька напрямків роботи.

«Забезпечення контррозвідувального режиму на окупованих територіях, контроль за так званими органами влади окупованих територій. Це і організація охорони кордону «ДНР»-«ЛНР» з Російською Федерацією, з територіями підконтрольними Україні. Це і шифрований спеціальний зв’язок. Тобто всі функції, які притаманні органам безпеки», – розповідає представник контррозвідки СБУ.

Щодо «міністерств державної безпеки» угруповань «ДНР» і «ЛНР», то їх оперативні групи ФСБ Росії використовують як допоміжні структури. Ці так звані «міністерства» були створені наприкінці 2014 року. За даними контррозвідки СБУ, багато співробітників «МДБ» – це колишні працівники українського МВС, а ось керівний склад – громадяни Росії, які в Україні перебувають під вигаданими іменами. Голова так званого «МДБ» «ЛНР» Анатолій Антонов насправді Рашид Садиков. Справжнє ім’я керівника «МДБ» угруповання «ДНР» Володимира Павленка – Володимир Євдокімов. Також громадянами Росії є співробітники «МДБ» «ЛНР» Микола Куренков і Микола Кравцов. Їхні справжні прізвища Курочкін і Крайній.

Також на Донбасі перебувають бойові групи російського спецпідрозділу «Вимпєл». Здебільшого вони складаються з п’яти військовослужбовців. З-поміж іншого, стверджують в СБУ, до їхніх функцій входить супроводження російських посадовців, які інкогніто приїжджають на Донбас, а також виконання бойових завдань на лінії фронту. // Радіо Свобода