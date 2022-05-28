«Гарпуни» посилять берегову оборону для захисту Одеси

Берегову оборону України посилять ракетами «Гарпун». Їх застосовуватимуть підготовлені українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

«Впевнений, що бойове братерство «Гарпунів» та наших «Нептунів» допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі — надійно захистити нашу Одесу», — розповів він.

За словами Резнікова, надання цих ракет стало результатом співпраці кількох держав.

«Це дозволило нам отримати «Гарпуни» від датських партнерів за участю британських друзів», — додав міністр.