«Гауляйтером» Генічеська окупанти назначили бойовика «русської весни» у Криму

Уже понад тиждень російські загарбники намагаються встановити на Херсонщині окупаційний режим. За даними місцевих жителів, у Генічеську вже з’явились нові «очільники» від рашистів.

Після того як на сайт міської ради, який вони зламали і подали оголошення про складання повноважень міського голови Олександра Тулупова, тут призначили гауляйтера. Ним став занесений у базу «Миротворця» Геннадій Сивак. Представляючись, він заявив, що сам родом з Генічеська, але 8 років мешкав у Криму. А ще встиг повоювати за орків на Донбасі.

За даними відкритих джерел, Геннадій Сивак був активістом так званої «русської весни» у Криму в 2014 році, одним із ватажків захоплень адміністративних будівель під час окупації півострова, керівник регіонального відділення партії «Спас». Також він брав участь у боях у лавах угруповань бойовиків «ЛДНР», підтримуваних Кремлем, і є членом так званої «Спілки добровольців Донбасу».

16 березня 2022 року на своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що у Генічеську може бути «націоналізоване до муніципалітету міста» майно всіх, хто «кинув свій народ напризволяще, та всіх, хто перешкоджав налагодженню мирного життя».

Відомий військовий блогер Анатолій Штірліц звернувся до користувачів із запитанням, через скільки так званого гауляйтера «відмінусують».

Нагадаємо, організований загарбниками проросійський мітинг у Херсоні очолив колишній мер Херсона, ексрегіонал Сальдо. // Вікторія МИКИТЮК, спеціально для «ФАКТІВ» (Вінниця)