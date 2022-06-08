ГБР расследует факт предательства мэра Святогорска, публично поддержавшего оккупантов

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы города Святогорска Донецкой области. Мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует «русский мир», дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины, сообщает лента новостей Укрнет со ссылкой на пресс-службу ведомства..

На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские призывы «освободителей», дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.

Следователи ДБР начали в отношении мэра досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Досудебное следствие продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Донецкая областная прокуратура, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Государственное бюро расследований в очередной раз подчеркивает и предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо.

Краткая выгода от служения оккупантам превратится в позорное и длительное заключение.