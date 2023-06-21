Гелікоптери ЗСУ обладнають системою AMPS, яка захищатиме від ППО

Найсучасніша система виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS допоможе зробити гелікоптери наших воїнів більш захищеними від російської ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hensoldt .

Україна замовила партію сенсорних комплексів AMPS

21 червня німецьке підприємство заявило про замовлення від України 16 сенсорних комплексів AMPS (Airborne Missile Protection System). Вартість контракту наразі не розголошується, однак становить “двозначне число мільйонів”.

Поставка системи допоможе підвищити обороноздатність українських гелікоптерів. Екіпаж матиме захист від широкого спектра загроз, у тому ж числі від:

ракет “повітря-повітря”;

ракет “повітря-земля”.

Інтеграцією системи займеться чеська компанія LOM PRAHA.

Чим корисна AMPS

AMPS є бортовою системою протиракетного захисту для авіації. Вона є модульною й може складатись з різних елементів, в залежності від вимог замовника.

Сенсорне обладнання має:

засоби виявлення пуску ракети MILDS;

блок керування та відображення ACDU;

активну систему підтвердження цілі MACS, яка визначає характеристики ракети – її дальність, швидкість польоту;

Теплові пастки, якими обладнані гелікоптери наших воїнів, сумісні з AMPS. Завдяки цьому наші льотчики матимуть підвищений захист, оскільки матимуть більше часу на реакцію загрози.