ЗСУ завдали чергового високоточного удару по командному пункту рашистів на Донеччині

Сьогодні Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.

Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.

Слава Україні!

SUCCESSFUL HIT!

Today, the Armed Forces of Ukraine conducted another precision airstrike on the command post of Russia’s 2nd Guards Combined Arms Army, located in the city of Novohrodivka in the Donetsk region.

This operation is part of a series of strikes targeting command posts of the occupying forces in the Donetsk direction.

The Armed Forces of Ukraine continue to demonstrate a high level of coordination and professionalism in identifying and neutralizing key command and control elements and the enemy’s military infrastructure.

Glory to Ukraine!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine