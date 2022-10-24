Іран заявив, що готовий направити в Україну місію для розслідування поставок дронів РФ
Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що його країна готова направити військових експертів, які розслідують звинувачення в постачанні Іраном дронів-камікадзе Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення IRNA.
За інформацією видання, про це глава іранського МЗС повідомив на 18-й сесії Генеральної асамблеї Асоціації інформаційних агентств Азіатсько-Тихоокеанського регіону (OANA). Так, він заявив, що Іран не постачав в Росію ніякої зброї для війни з Україною, в тому числі, і безпілотники.
“У розмові з паном Боррелем я сказав, що ми готові відправити групу військових експертів з Ірану, щоб спільно з Україною розслідувати звинувачення у використанні зроблених Іраном дронів на війні в Україні”, – заявив глава МЗС Ірану.
Він додав, що якщо факти використання Росією іранських безпілотників підтвердяться, то Іран “не залишиться байдужим”.
В той же час, українська розвідка повідомляє, що мобілізованих росіян почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва.
Також з Ірану до Криму прибувають нові групи “радників” із застосування безпілотників. Іран ці заяви заперечує.