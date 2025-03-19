Сили безпілотних систем повідомили про новий засіб для боротьби з «Шахедами»
Сили безпілотних систем впроваджують інноваційні рішення, які допомагають краще відбивати атаки РФ
Українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем.
Зазначається, що оператори підрозділу Darknode 412 полку Nemesis уже знищили понад 10 російських Shahed-136/131 за допомогою цього засобу.Tweet