Сили безпілотних систем повідомили про новий засіб для боротьби з «Шахедами»

Сили безпілотних систем впроваджують інноваційні рішення, які допомагають краще відбивати атаки РФ

Українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем.

«Виріб коштує близько $5 тис. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника становить понад $150 тис. Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори підрозділу Darknode 412 полку Nemesis уже знищили понад 10 російських Shahed-136/131 за допомогою цього засобу.