Бельгія виділяє €1 млрд. на допомогу Україні

Бельгія оголосила про оборонний пакет допомоги Україні на 1 млрд євро (1,094 млрд доларів). Також було обговорено питання постачання винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.

Під час пресконференції Зеленський подякував голові бельгійського уряду за оборонний пакет та відзначив, що допомога країни є вагомою.

За словами президента, під час сьогоднішньої зустрічі сторони порушили питання спільного виробництва й інвестицій у виробництво в Україні, що, своєю чергою, працюватиме на безпеку Європи. Він додав, що сьогодні українські та бельгійські виробники мають вже три угоди, а відповідні документи підписуються.

“Також ми вдячні за участь Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачаннями F-16 від Бельгії. Загалом Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів повномасштабного вторгнення”, – додав він.

Вевер відзначив, що кожного року його країна виділятиме Україні по 1 млрд євро на оборонні питання.

Коментуючи підписання контрактів між виробниками, голова бельгійського уряду заявив, що Брюссель зацікавлений розпочати виробництво на українській території й загалом планує допомогти Україні розбудувати більше спроможностей для самозахисту й для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Російської Федерації (РФ).

“Ми маємо співпрацювати, щоб приватний сектор побачив цікаві можливості для інвестицій, для розбудови більше спроможностей для нашого ВПК. Тож 1 млрд євро у вигляді пакета допомоги і також співпраця по лінії ВПК, які готові інвестувати в вашу країну”, – додав прем’єр.