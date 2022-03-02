Генасамблея ООН ухвалила історичну резолюцію щодо України
У середу ввечері Генеральна Асамблея ООН прийняла історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.
Документ отримав небачену раніше підтримку: за проголосувало 141 держава, проти — 5, утрималося — 35.
Після голосування, його результати зустріли бурхливі овації.
Так, резолюція містить вимогу до Росії негайно припинити вогонь і вивести всі збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах.
Співавторами документа виступило 95 держав.
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Цього тижня Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, розпочала засідання щодо кризи в Україні в понеділок перед голосуванням цього тижня, щоб ізолювати Росію, висловлюючи жаль з приводу її «агресії проти України» і вимагаючи від російських військ негайно припинити боротьбу. // УННTweet