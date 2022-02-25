Окупанти атакують бригади медичної допомоги

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, що російські окупаційні війська в багатьох містах обстрілюють українських медиків і бригади екстреної медичної допомоги.

Про це йдеться у зверненні, яке очільник МОЗ опублікував у Facebook.

Також окупанти обстрілюють українські лікарні.

Зкорема, сьогодні агресор обстріляв бригади швидкої медичної допомоги в Запорізькій і Київській областях. На щастя, без жертв з боку працівників охорони здоров’я.

У селі Мар’янівці, що у Київській області, низка людей через дії російських військових не можуть отримати допомоги.

Також у Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні.

Очільник МОЗ наголосив, що мирне населення повинне мати доступ до медичної допомоги. Наразі медичну допомогу отримують 53 українців.

“Наші медичні працівники готові до роботи у будь-яких надзвичайних ситуаціях, але такі дії російських найманців просто неприпустимі. Мирне населення не повинне страждати!” – наголосив Ляшко.

Міністр охорони здоров’я звернувся до міжнародних правозахисних організацій із проханням вплинути на цю ситуацію. Це все є порушенням Женевської конвенції.

“Разом ми переможемо! Разом ми – сила!”, – заявив очільник МОЗ. // Букви