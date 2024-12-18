Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безшумний транспортер

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

CRAB-LS призначений для виконання завдань насамперед логістичного забезпечення – доставка на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та для евакуації поранених. Також його можна використовувати для встановлення бойових модулів і як транспортер у небезпечних зонах.

Комплекс має безшумний високотяговий електричний двигун, всюдихідні шини, що дозволяють долати піщані насипи, болотисті ділянки, неглибокі рови й перешкоди.

Комплекси CRAB-LS вже виконують у Силах оборони різні завдання. Евакуювали десятки поранених і доставили десятки тонн вантажів (боєкомплекти, провізію) у районі інтенсивних бойових дій, чим зберегли життя не одного військового. Є приклад застосування платформи як наземного дрона-камікадзе.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України