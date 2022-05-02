Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 02.05.22

Увага! Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра. Алгоритм. Дякуємо за розуміння.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.05 were approximately:

особового складу / personnel — близько/ about 23800 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем / artillery systems – 459 (+8) од,

РСЗВ / MLRS — 152 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 80 (+0) од,

літаків / aircraft – 194 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 1824 (+28) од,

кораблі /катери / boats / cutters — 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 271 (+26).

спеціальна техніка / special equipment — 38 (+6).

крилаті ракети / cruise missiles — 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!

Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine