Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 02.07.22

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.07 were approximately:

особового складу / personnel — близько/ about 35870 (+120) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1582 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3737 (+1) од,

артилерійських систем / artillery systems – 800 (+4) од,

РСЗВ / MLRS — 246 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 105 (+0) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 186 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 653 (+8),

крилаті ракети / cruise missiles — 144 (+1),

кораблі /катери / warships / boats — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2614 (+4) од,

спеціальна техніка / special equipment — 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!

Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

А так вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України.

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine