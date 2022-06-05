Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 05.06.22
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.06 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 31150 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1381 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3392 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 686 (+6) од,
- РСЗВ / MLRS — 207 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 95 (+0) од,
- літаків / aircraft – 210 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 548 (+8),
- крилаті ракети / cruise missiles — 122 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2360 (+23) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 53 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet