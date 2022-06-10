Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.06.22

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Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.06 were approximately:

  • особового складу / personnel — близько/ about 31900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1409 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3450 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 712 (+1) од,
  • РСЗВ / MLRS — 222 (+9) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 97 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 572 (+10),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 125 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2438 (+17) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 54 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Bahmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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