Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 14.05.22

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Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.05 were approximately:

особового складу / personnel — близько/ about 27200 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1218 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2934 (+34) од,

артилерійських систем / artillery systems – 551 (+9) од,

РСЗВ / MLRS — 195 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 88 (+0) од,

літаків / aircraft – 200 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 163 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 411 (+6),

крилаті ракети / cruise missiles — 95 (+0),

кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2059 (+17) од,

спеціальна техніка / special equipment — 42 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kurakhiv direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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