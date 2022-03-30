Поліція Дніпропетровської області виявила п’ять осіб, які можуть бути інформаторами ворожих спецслужб

На одному з блокпостів Новомосковського району затримано двох чоловіків, причетних до диверсійної діяльності. Вони їхали з Донецької області з метою розгорнути підривну роботу на території нашої області.

Ще одного підозрілого чоловіка затримали у Дніпрі. Він викрав форму працівника станції метро та мав при собі компрометуючі записи.

Також правоохоронці перевіряють трьох осіб – жителів Дніпра та Синельниківського району, які мали антиукраїнські настрої та агітували за «руський мір». Вони підтримували дії російської армії та розхитували внутрішню обстановку в Україні.

Затриманих передали працівникам Служби безпеки України.

Загалом ситуація в області стабільна та контрольована. Поліція працює в посиленому режимі заради безпеки жителів Дніпропетровщини.

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Поліція Дніпропетровської області