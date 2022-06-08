Прокуратура Харківщини підозрює вісім «адміністраторів» у державній зраді

Підозрювані брали участь у створенні “тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру восьми особам за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Куп’янськ 3 червня 2022 року міський голова, який з початку окупації міста підтримує та продовжує підтримувати російських військових, підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації “тимчасова цивільна адміністрація Харківської області” та обрання її керівника”, — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що за результатами проведення “засідання” проросійський орган очолив вже підозрюваний за фактами держзради та колаборційної діяльності ексзаступник начальника Дергачівського райуправління міліції.

Він надавав допомогу учасникам військових формувань РФ з пошуку проживаючих в смт Козача Лопань осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та активістів, а також налагодив забезпечення російських військовослужбовців спецтехнікою для будівництва блокпостів.

Також він, перебуваючи в Козачій Лопані, добровільно обійняв посаду “глави адміністрації” на території, захопленій російськими військами.

Крім них, на заході були присутні ще 6 людей, які активно підтримували створення незаконного органу та підписали протокол засідання.

Одному з присутніх 4 травня також було повідомлено про підозру за фактами державної зради та колаборційної діяльності. Він проводить спільну з окупаційними військами РФ роботу з налагодження перепідключення комунальних комунікацій смт Козача Лопань до комунікаційних ліній РФ, а також організував і проводив серед місцевих мешканців видачу “гуманітарної допомоги” військовими РФ та налагодив висвітлення вказаних подій у федеральних російських ЗМІ. // LB.ua