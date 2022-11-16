В Міноборони підтвердили звільнення Макіївки на Луганщині
Наразі у Луганській області звільнено 12 населених пунктів.
В Міністерстві оборони України підтвердили звільнення Макіївки Луганської області. Українські військові показали відео з деокупованого села.
Про це Міноборони повідомляє у Facebook.
“Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть – наслідки “русского міра”, що панував тут 8 місяців”, – йдеться у повідомленні.
Раніше про звільнення села Макіївка повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, але Міноборони не коментувало ситуацію.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів. // LB.uaTweet