Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 15.04.22

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.04 were approximately:

  • особового складу / personnel — близько/ about 20000 осіб,
  • танків / tanks ‒ 756 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1976 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 366 од,
  • РСЗВ / MLRS — 122 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 66 од,
  • літаків / aircraft – 163 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 144 од,
  • автомобільної техніки / vehicles — 1443 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters — 8 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks — 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 135.
  • спеціальна техніка / special equipment — 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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