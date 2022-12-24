Кількість загиблих та поранених через російський обстріл Херсона різко зросла (фото)
Кількість постраждалих через обстріл Херсона побільшала до 35 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
“Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані”, – розповів він.
Як повідомлялося, окупанти обстріляли Херсон у суботу, 24 грудня. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На атаку міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
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Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу центру Херсона зросла до восьми людей.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.