Кількість загиблих та поранених через російський обстріл Херсона різко зросла (фото)

Кількість постраждалих через обстріл Херсона побільшала до 35 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

“Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані”, – розповів він.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Херсон у суботу, 24 грудня. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На атаку міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

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Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу центру Херсона зросла до восьми людей.