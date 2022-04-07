Корегував ворожу артилерію по позиціях ЗСУ на Запоріжжі – громадянину України повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканець одного із селищ Запорізької області сприяв окупантам у проведенні підривної діяльності проти України.

Чоловік вчиняв активні дії щодо наведення та корегування вогню збройних сил держави-агресора по позиції бойових підрозділів Збройних Сил України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора