Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 18.04.22

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.04 were approximately:

  • особового складу / personnel — близько/ about 20600 осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 790 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 2041 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 381 од,
  • РСЗВ / MLRS — 130 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 67 од,
  • літаків / aircraft – 167 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 147 од,
  • автомобільної техніки / vehicles — 1487 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters — 8 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks — 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 155.
  • спеціальна техніка / special equipment — 27.
  • пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді! / Strike the occupier! Let’s win together!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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