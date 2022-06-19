Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 19.06.22

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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.06 were approximately:

  • особового складу / personnel — близько/ about 33600 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1468 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3577 (+4) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 745 (+6) од,
  • РСЗВ / MLRS — 235 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 98 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 181 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 598 (+4),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 130 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats — 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2523 (+10) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Zaporizhzhia direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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