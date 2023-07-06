Росія здійснила понад тисячу пусків іранських дронів по території України, – постпред України на Радбезі ООН

Їхні уламки ретельно розібрали та вивчили, – зазначив Сергій Кислиця.

Росія здійснила понад тисячу пусків іранських дронів по території України.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Станом на сьогодні зафіксовано понад тисячу запусків РФ іранських БПЛА над територією України. Усі типи іранських безпілотників, які вибухнули або були збиті над територією України, а також їхні уламки ретельно розібрали та вивчили”, – сказав постпред.

Він зазначив, що уряд України оцінює передачу безпілотників з Ірану до Росії як грубе порушення резолюції РБ ООН 2231, зокрема пункту 4 Додатку В до цього документа.

Нагадаємо, за даними британського Міноборони, Іран почав передавати Росії більше ударних безпілотників. Москва перейшла від отримання невеликих партій іранських OWA-БПЛА повітряним транспортом до більших кораблями з Ірану через Каспійське море

Президент Франції Еммануель Макрон попередив свого іранського колегу Ебрагіма Раїсі про наслідки доставки безпілотників до Росії. // LB.ua