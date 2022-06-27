Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 27.06.22

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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.06 were approximately:

  • особового складу / personnel — близько/ about 35000 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1552 (+20) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3687 (+28) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 771 (+7) од,
  • РСЗВ / MLRS — 243 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 101 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 636 (+6),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 139 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2575 (+11) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Kurakhove directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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