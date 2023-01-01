Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 01.01.23
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.01.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 106720 (+760) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3031 (+2) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6084 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 2021 (+5) од,
- РСЗВ / MLRS – 423 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 213 (+0) од,
- літаків / aircraft – 283 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 269 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1792 (+46).
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».
В результаті бойової роботи протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищила 45 ударних БпЛА.Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.
Зіпсувати свято українцям не вийшло!,
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+12),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4720 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 181 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Bakhmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet