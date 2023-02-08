На Харківщині двоє людей загинули в результаті російського обстрілу

Окупанти обстрілюють селища Куп’янського району.

У селищі Дворічна Куп’янського району Харківської області протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки.

Про це у Телеграм написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Біля 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.

Нагадаємо, що кількість поранених унаслідок обстрілу Чугуївського району, який стався вранці 8 лютого, зросла до пʼяти.

7 лютого окупанти обстрілювали наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів. Внаслідок атаки поранення отримала дівчина, загинула літня жінка. // LB.ua