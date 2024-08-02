Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 02.08.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.08.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 580590 (+1100) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 8402 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 16211 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 16161 (+42) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1134 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 907 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13005 (+37),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2407 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 21872 (+56) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2719 (+6)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let’s win together!

Генеральний штаб ЗСУ

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