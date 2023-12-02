Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 02.12.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 331110 (+1070) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5571 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10385 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7941 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 913 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 602 (+0) од,
- літаків / aircraft – 323 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5994 (+18),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1568 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10410 (+11) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1138 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!Tweet