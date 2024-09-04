Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 04.09.24

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.09.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 620350 (+1390) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8618 (+7) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16848 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 17694 (+30) од,

РСЗВ / MLRS – 1177 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 940 (+0) од,

літаків / aircraft – 368 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14616 (+43),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2580 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 24007 (+35) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3014 (+12)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ