Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 04.09.24

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У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.09.24

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 620350 (+1390) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 8618 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16848 (+27) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 17694 (+30) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 940 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14616 (+43),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2580 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 24007 (+35) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3014 (+12)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ

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