Збито 61 російський ударний БПЛА

У ніч на 14 липня (із 18.30 13 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецької обл. (до 90 із них – “шахеди”).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

* Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Генеральний штаб ЗСУ