Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії за знищення заводу «Азовсталь»

Ахметов також просить суд застосувати пілотну процедуру до цієї справи, оскільки корінна причина порушень прав — російська агресія, знищення й експропріація власності — має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні.

Український бізнесмен, власник заводу «Азовсталь» у Маріуполі Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації щодо вжиття термінових заходів і компенсації збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів із боку Росії.

Про це повідомляє сайт групи System Capital Management (SCM).

Про подання позову Ахметов заявив сьогодні.

«Окрім незліченних людських страждань російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку Росії до норм міжнародного права і прав людини. Як власник «Азовсталі» та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України», — зазначають в SCM.

З огляду на невідкладність і серйозність ситуації, Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус.

«Ахметов також звернувся до Суду з проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи, оскільки корінна причина порушень прав пана Ахметова — російська агресія, знищення й експропріація власності — має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні», — підкреслили у SCM.

За порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків. Оскільки точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що Росія має виплатити Ахметову «мільярди доларів за порушення його прав людини». // УНІАН