Російський пілот Максим Кузьмінов розповів, як переганяв Мі-8 з Росії в Україну

У документальному фільмі «Збиті льотчики росії» розкривається особа російського пілота, який перегнав до України гелікоптер Мі-8АМТШ пкс рф у межах спецоперації української Воєнної розвідки під кодовою назвою «Синиця».

Його ім’я ― Максим Кузьмінов. Звання ― капітан, посада ― командир гелікоптера Мі-8.

28-річний російський пілот служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора ― в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у приморському краї рф.

«Я зв’язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт», ― розповів Максим Кузьмінов.

За словами льотчика, ризиковану операцію вдалося зберегти у таємниці та успішно завершити, оскільки Воєнна розвідка України змогла організувати безпечний коридор:

«Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. […] Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився», ― сказав російський пілот.

Головним мотивом свого вчинку Максим Кузьмінов називає категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв’язала росія проти України, а також небажання бути причетним до воєнних злочинів:

«Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не спряти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни», ― пояснив 28-річний російський офіцер.

Нині Максим Кузьмінов закликає інших російських пілотів наслідувати його приклад.

«Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам’ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно», ― наголосив російський пілот.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує ― наша держава надає усі передбачені міжнародним правом, українським законодавством та відповідними державними програмами гарантії безпеки і винагороди російським льотчикам, які переправлять до України справну авіатехніку.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України