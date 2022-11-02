Ексгумовано тіла розстріляного російськими загарбниками подружжя у смт Високопілля на Херсонщині

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіл двох мирних мешканців Бериславського району, вбитих російським військовим.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці. Пізніше чоловіка та жінку поховали односельці.

Під час процесуальних дій правоохоронці встановили місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провели ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті, які спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).