Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 05.08.24

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – засоби ППО, літаки, БпЛА ОТР, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.08.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 584090 (+1180) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8417 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 16286 (+31) од,

артилерійських систем / artillery systems – 16345 (+69) од,

РСЗВ / MLRS – 1138 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 910 (+0) од,

літаків / aircraft – 365 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13122 (+24),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2414 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22094 (+68) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2737 (+3)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let’s win together!

Генеральний штаб ЗСУ