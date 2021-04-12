Росія перекидатиме війська до кордонів України до кінця квітня – розвідка

Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів, накопичення російських військових біля кордонів триватиме до кінця квітня.

Джерело: BBC News Україна з посиланням на відповідь Головного управління розвідки Міноборони на запит

Дослівно з відповіді ГУР МО: «Починаючи з березня цього року силами та засобами української розвідки відмічаються масштабні заходи з переміщення російських військ з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів. За наявною інформацією, перекидання визначених підрозділів має бути завершене до кінця квітня».

Деталі: Повідомляється, що до кордонів України та у тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та «ВДВ РФ».

За розрахунками BBC News Україна, залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тисяч російських військових.

Основні місця збору російської армії і техніки – військові полігони «Погоново» у Воронезькій області та «Клинці» у Брянській області, а також «Опук» та «Ангарський» в анексованому Криму.

Зазначається, що перекидання військ відбувається залізницею, при цьому росіяни намагаються приховати, які саме підрозділи вони переміщують. Тому рух військ відбувається вночі, а тактичні знаки і номери на бронетехніці зафарбовують.

Водночас у ГУР додали, що попри це встановили всі російські частини і підрозділи, які вже прибули до кордонів України. // УП