Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 05.11.23

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Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.11.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 305090 (+990) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 5284 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 9953 (+14) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 7375 (+12) од,
  • РСЗВ / MLRS – 867 (+6) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 570 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5534 (+0),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1554 (+3),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9730 (+14) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1047 (+9)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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