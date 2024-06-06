Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 06.06.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 515000 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7828 (+22) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15076 (+40) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 13433 (+48) од,
- РСЗВ / MLRS – 1095 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 831 (+1) од,
- літаків / aircraft – 357 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10846 (+41),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18360 (+63) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2230 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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