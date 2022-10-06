Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 06.10.22
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 06.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 61330 (+330) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2449 (+14) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5064 (+26) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1424 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 344 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 177 (+0) од,
- літаків / aircraft – 266 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 232 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1047 (+15),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3854 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 134 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk, Аvdiyivka and Kryvyi Rih directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! / Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet