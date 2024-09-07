Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 07.09.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.09.24
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 623990 (+1270) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16878 (+0) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 17774 (+29) од,
- РСЗВ / MLRS – 1178 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 942 (+1) од,
- літаків / aircraft – 368 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14784 (+52),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2588 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 24171 (+55) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3037 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!Tweet