Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 07.11.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.11.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 306860 (+890) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5293 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9974 (+16) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7410 (+21) од,
- РСЗВ / MLRS – 869 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 570 (+0) од,
- літаків / aircraft – 322 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5557 (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1556 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9767 (+23) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1049 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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