Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.05.25

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.05.25

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 964580 (+1310) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10790 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22440 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27637 (+49) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1380 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1158 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35482 (+36),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47830 (+106) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3875 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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