Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.10.22
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 62870 (+370) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2495 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5149 (+16) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1486 (+9) од,
- РСЗВ / MLRS – 353 (+5) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 181 (+1) од,
- літаків / aircraft – 267 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1097 (+11),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 249 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3908 (+18) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 136 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Kramatorsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! / Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet