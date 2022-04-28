Російські окупанти скинули потужні бомби на військовий шпиталь у Маріуполі: є загиблі

У Маріуполі російські окупанти всю ніч скидали багатотонні бомби на військовий шпиталь, розташований на території «Азовсталі». Серед поранених військовослужбовців є загиблі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал полку «Азов».

«Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу «Азовсталь» в Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії», — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, серед поранених військовослужбовців є загиблі. Також внаслідок атак з’явилися нові поранені та контужені.

Частина приміщення шпиталю завалилася, зокрема операційна. Тепер неможливо допомагати військовим навіть в тих умовах, які були раніше.

Полк «Азов» зняв відео одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують загиблих військових, які перебували в шпиталі з важкими пораненнями.